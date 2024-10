Matera, Ciullo: “Anche in dieci abbiamo fatto bene. Sicurella? Primo giallo non c’era”

“Sull’espulsione di Sicurella, non sono arrabbiato per il secondo giallo ma per il primo che era assolutamente inesistente, in quanto il fallo era a nostro favore”. Parla così, il tecnico Salvatore Ciullo, ai microfoni di Antenna Sud, dopo il ko del suo Matera contro il Casarano arrivato nel finale di partita.

Sulle scaramucce: “In tanti anni che faccio questo lavoro non ho mai mancato di rispetto a nessuno. Soprattutto ai colleghi che ho sempre appezzato. Mi sono arrabbiato perché quando tra due società c’è stima reciproca non va bene che vengano fuori questo tipo di situazioni”

Sulla partita: “Devo dire che è partito meglio il Casarano, soprattutto nei primi dieci minuti. Dopodichè abbiamo fatto una grande partita. E anche in dieci contro undici ci siamo comportati molto bene. Infatti, ho preferito non togliere Citro che si è sacrificato facendo la mezzala. E infatti, abbiamo anche sfiorato il raddoppio su cui Fernandes ha fatto una grande parata. Poi, una volta arrivato il pareggio la sconfitta era dietro l’angolo. Però, abbiamo cercato di trovare in ogni modo la rete del pareggio”.

Sulle due espulsioni: “Purtroppo perdiamo giocatori come Cipolletta e Sicurella per la prossima partita. Parliamo di errori arbitrali che siamo costretti ad accettare anche se sono molto arrabbiato”.

Su Minnocci: “Quando hai un gruppo devi cercare di migliorarlo sempre. Se oggi l’esordio di Minnocci dal primo minuto ha portato ad una prestazione così positiva sono davvero contento”.

