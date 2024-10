Morte tifosi Foggia, Picerno-Potenza senza cori e raccolta fondi per le famiglie

Silenzio e Rispetto! Questo il messaggio della Curva Ovest che in occasione del derby in programma domani, lunedì 21 ottobre, allo stadio “Curcio” tra Az Picerno e Potenza Calcio, seguirà il match senza cori come forma di rispetto per le tre vittime dell’incidente avvenuto sulla Potenza-Melfi domenica scorsa dove hanno preso la vita i tre giovani supporter del Foggi di ritorno dalla partita contro il Potenza. Ecco il testo del comunicato della Curva Ovest.

In occasione della partita contro il Picerno, la Curva Ovest e i suoi Ultras rimarranno in silenzio dal primo al 90° minuto, senza esporre nessun vessillo e senza sventolare bandiere. Nel settore, durante la partita, ci sarà una raccolta fondi da destinare alle famiglie dei ragazzi di Foggia in ospedale.

