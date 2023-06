Matera: Auto finisce fuori strada, mamma e figlia illese

Alle 14.00 di domenica 4 giugno 2023, la squadra dei Vigili del Fuoco di Matera è intervenuta per aiutare madre e sua figlia coinvolte in un incidente. La Fiat Punto su cui viaggiavano è finita fuori strada colpendo una barriera di protezione presso l’incrocio tra Altamura e Taranto, al chilometro 574 della SS 7. Le due donne, spaventate, sono state visitate sul luogo dell’incidente dagli operatori del 118, ma non è stato necessario il loro trasferimento in ospedale.

