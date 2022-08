MATERA – L’amministrazione Comunale di Matera ha vinto altri finanziamenti PNRR relativi alla Missione 4 Istruzione e ricerca, si tratta della riqualificazione e messa in sicurezza della scuola d’infanzia presso il Borgo La Martella (731.000 euro), un nuovo asilo nido nella zona di Quadrifoglio (1.040.000 euro), un altro asilo nido di nuova costruzione in Via Lucrezio (1.015.000 euro) e la ricostruzione dell’asilo nido in Via Frangione (995.000 euro).”Un risultato importante per la città, frutto di un grande lavoro di squadra soprattutto del settore Opere Pubbliche che nonostante le difficoltà di personale è riuscito, insieme al team PNRR, a soddisfare la volontà dell’amministrazione nel non sprecare le opportunità del Piano Nazionale”, afferma il sindaco, Domenico Bennardi. “Volendo fare il punto – aggiunge Bennardi – dopo aver candidato 28 proposte progettuali, solo 5 attualmente risultano non ammesse, di cui 3 idonee ma non finanziate per incapienza; stiamo attendendo altri risultati sugli avvisi riguardanti le infrastrutture sociali, i beni confiscati e la transizione ecologica”.