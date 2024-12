Massafra, PD: attendiamo pronuncia della Commissione di Garanzia

“Il commissariamento del circolo di Massafra non può essere avviato se prima non si pronuncia la Commissione nazionale di Garanzia”.

Così in una nota gli iscritti al Pd di Massafra a proposito del tentativo di insediamento che De Santis starebbe facendo dopo la sua auto nomina a commissario del circolo.

“Correttezza vorrebbe che, di fronte ad un ricorso, si attenda l’esito dello stesso e la pronuncia del massimo organo di garanzia del partito per verificare che tutto sia stato fatto nel rispetto delle procedure e delle norme statutarie. Altre forzature farebbero crescere un clima di contrapposizione che vogliamo scongiurare e speriamo che non vengano portate avanti da chi dovrebbe essere garante di responsabilità, terzietà e rispetto delle regole”.Gli iscritti del

Pd di Massafra