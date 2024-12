Taranto, paura per l’incendio di un monopattino

Tutta colpa di un monopattino. Per fortuna solo paura e tanto fumo in Via Millo a Taranto nella serata di domenica 1 dicembre.

La batteria del veicolo leggero, custodito in uno scantinato, ha preso fuoco sprigionando un denso fumo in tutto il palazzo. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco con una autoscala e due autobotti per prevenire la possibile pericolosità della situazione.

Foto Francesco Manfuso

