Massafra, crolla palazzo in ristrutturazione. Tragedia sfiorata

MASSAFRA – Tragedia sfiorata nel pomeriggio di martedì 8 a Massafra per il crollo di una casa in ristrutturazione. E’ caduta l’intera facciata, poteva andare molto peggio; c’è stato solo un ferito, l’operatore della pala meccanica, mentre il mezzo meccanico utilizzato per i lavori è finito sotto le macerie.

L’episodio e’ avvenuto nel centro di Massafra, in Via Libertini angolo via Nicotera. L’operaio ferito è stato trasportato all’ospedale SS Annunziata di Taranto e non rischia la vita. Sul posto sono intervenuti gli ispettori dello Spesal, per gli accertamenti del caso, soprattutto chiarire le cause che hanno provocato il crollo.

