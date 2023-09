Dopo il successo per 2-0 del Martina sul campo di Bitetto contro il Bitonto, mister Pizzulli commenta con entusiasmo e felicità la prova messa in campo dai suoi ragazzi: “Non era facile vincere 2-0 contro i neroverdi, devo fare i complimenti ai miei ragazzi – afferma il tecnico – abbiamo preparato benissimo la partita. Il forfait di Figliolia ci ha avvantaggiato dal punto di vista fisico, chi ha giocato al suo posto ha comunque fatto bene. Avevamo curato molto alcune situazioni sulle seconde palle e sulle ripartenza, ho inserito Sicurella per chiudere determinate traiettorie e avere maggior palleggio. Ho a disposizione tanti giocatori che, in sinergia con i presidenti, abbiamo voluto fortemente: hanno voglia di mettersi in mostra. Abbiamo rischiato di prendere il 2-1 ma siamo stati anche noi superficiali a non chiudere la partita. Siamo contenti, ci portiamo questi tre punti a casa ma torneremo da martedì a lavorare in vista di una gara difficile, come quella di domenica prossima contro il Rotonda”.

