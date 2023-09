Il Potenza vince in rimonta contro il Monopoli

È la 36esima volta che Potenza e Monopoli si sfidano in Campionato. Una partità speciale così l’ha definita il grande ex della gara, un mister Colombo che vorrà però subito riscattare la sconfitta di Latina. Ospiti che dopo il pareggio casalingo con il Monterosi sono alla ricerca dei primi punti lontani dal “Veneziani”.

In cronaca. Il primo sussulto arriva dopo 5 giri di lancette con un bel traversone di Volpe sul quale capitan Caturano, in spaccata, non ci arriva per un soffio. Il Monopoli si affaccia dalle parti di gasparini al 22esimo con D’Agostino che ci prova dal limite mat trova la deviazione in corner. Sul successivo calcio d’angolo è Cargnelutti (0-1) a sbloccare il risultato svettando di testa più in alto di tutti.

Due minuti dopo Caturano potrebbe subito riportare in parità il match ma a tu per tu con Perina non inquadra la porta. La rete dell’1 a 1, però, ritarda solo di 60 secondi: al 26esimo è Hadziosmanovic (1-1) che da 25 metri, con un destro pregievole, batte l’etremo difensore bianco verde e riaccende il match. Al 40esimo occasionissima per il Monopoli con Simone che lanciato da Starita allarga troppo la mira. Il Potenza potrebbe rientrare negli spogliatoi in vantaggio ma è il palo (46’) a togliere a Schiattrella la gioia del primo gol in rossoblù dopo una punizione calciata magistralmente dall’ex Serie A.

La ripresa parte su ritmi blandi. Bisogna aspettare la girandola delle sostituzioni per far cambiare l’inerzia del match. Ed infatti è proprio un neo entrato, Demetrio Steffè (2-1), che al 66esimo, è abilissimo a ribattere in rete la traversa colpita da Caturano sugli sviluppi di un corner e portare il Potenza in vantaggio.

Timida la risposta del Monopoli che ci prova con Riccardi ma Gasparini si fa trovare pronto. All’88esimo Rossetti, di testa, non trova la porta dagli sviluppi del quarto corner battuto dai padroni di casa. Un minuto dopo è De Santis per gli ospiti a provarci dalla destra dell’area, ma il tirido non impensierisce il numero uno rossoblu.

Termina così. Due a uno per un Potenza forte anche di una panchina lunga e importante che potrà rappresentare il valore aggiunto in questa Stagione. Lucani che battono un Monopoli troppo timido nella ripresa e che dopo essere passato in vantaggio viene prima raggiunto e poi superato da una formazione che ha saputo sfruttare meglio esperienza e fattore campo.

IL TABELLINO DI POTENZA – MONOPOLI (2-1)

Domenica 17 settembre 2023, ore 20.45, stadio “A. VIVIANI”: 3a Giornata Campionato Serie C – Girone C

POTENZA CLACIO (3-5-2): Gasparini; Gyamfi, Sbraga, Verrengia; Hadziosmanovic, Saporiti (77’ Candellori), Schiattarella (57’ Rossetti), Laaribi, Volpe (83’ Armini); Caturano (83’ Asencio), Gagliano (57’ Steffè).

A disp.: Alastra, Maddaloni, Di Grazia, Prezioso, Mata, Hristov.

All.: Alberto Colombo

MONOPOLI (4-2-3-1): Perina; Fazio, Cargnelutti, Ferrini, De Santis; De Risio (87’ Iaccarino), Vassallo (71’ Hamlili); Borello, Starita, D’Agostino (58’ Riccardi); Simone (58’ Spalluto).

A disp.: Botis, Sorgente, Dibenedetto, Angileri, Cristallo, Fornasier, Piarulli, Mazzotta, De Paoli, Santaniello, Peschetola.

All.: Francesco Tomei

Arbitro: Maria Marotta (Sapri)

Guardalinee: Marco Morcheddu (Oristano) – Elia Tini Brunozzi (Foligno)

Quarto Uomo: Liberato Maione (Ercolano)

MARCATORI: 23’ Cargnelutti (M), 26’ Hadziosmanovic (P), 66’ Steffè (P)

AMMONITI: 11’ Vassallo (M), 32’ Borello (M), 40’ Schiattarella (P), 46’ Cargnelutti (M), 61’ Sbraga (P), 63’ Volpe (P),

CORNER: 5 – 3

RECUPERO: 1’ – 0’

SPETTATORI: 3575 – incasso lordo 41.872,98 euro

