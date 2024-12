Martina, la formula Pizzulli funziona: nove vittorie consecutive

Nove vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia di Serie D come fotografie da conservare nel cassetto. il Martina non si ferma più e l’ultimo sigillo, arrivato contro la Scafatese grazie alla rete firmata da Giuseppe La Monica nella prima frazione, ha permesso ai biancazzurri di staccare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Un percorso ricostruito con pazienza, nonostante un’estate complicata, segnata dagli addii di Palermo e Ganfornina. Eppure, dopo un avvio difficile, il tecnico ha trovato la chiave giusta, plasmando un gruppo giovanissimo – con un’età media di appena 22 anni – in una macchina capace di ben figurare al cospetto di corazzate come la Scafatese

Il Martina non si limita a vincere: cresce e sorprende. Pizzulli ha trasformato le difficoltà in opportunità, dimostrando che, con il lavoro e la visione giusta, i limiti possono diventare punti di forza. Ora, però, testa al campionato. Domenica c’è il Francavilla: fare cifra tonda è il primo obiettivo a breve termine da raggiungere

