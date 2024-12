Ufficiale, Ciro De Angelis nuovo attaccante della Virtus Francavilla

La Virtus Francavilla ha ufficializzato l’acquisto di Ciro De Angelis. L’attaccante classe ’90, con oltre 350 presenze in Serie D e un passato in Serie C con il Monopoli (stagione 2018/19), rappresenta un innesto di esperienza per la squadra allenata da Ciro Ginestra.

De Angelis vanta una carriera prolifica in Serie D dal 2011/12 a oggi con le maglie di club come Grottaglie, Mezzocorona, Voghera, Vibonese, Virtus Ciserano Bergamo, Ciliverghe, Caravaggio, Cesena (con promozione in Serie C), Luparense, Fanfulla, Franciacorta, San Giugliano City, Pro Palazzolo e, nella prima parte di questa stagione, San Marino. Nel suo percorso ha segnato oltre 180 reti.

Il calciatore è a disposizione di Ciro Ginestra per il prossimo impegno di campionato con la Nocerina, in programma domenica 8 dicembre.

