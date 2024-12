Team Altamura, Di Donato: “Teniamo i piedi per terra. Audace Cerignola? Squadra importante”

Il Team Altamura vuole continuare a conquistare punti e scalare la classifica, soprattutto per allontanarsi dai bassi fondi. Domani dovrà vedersela contro la seconda potenza del girone: l’Audace Cerignola, reduce dal pareggio per 1-1 nel big-match contro il Benevento. In vista del derby, l’allenatore biancorosso Daniele Di Donato ha rilasciato delle dichiarazioni durante la conferenza stampa pre-partita. Di seguito, le sue parole.