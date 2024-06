Martina Franca: un manager turistico per la Valle d’Itria

A Martina Franca è stata individuata la figura del Destination Manager, per rafforzare ancora di più l’attrattività turistica del territorio della Valle d’Itria.

Il Comune di Martina si dota di una DMO (destination managemet organization) la “Pirene srl” per elevare la qualità dell’offerta turistica. La DMO individuata attraverso un bando ha ricevuto un incarico di tre anni, del costo complessivo di 52.767 euro finanziato con i fondi della tassa di soggiorno. La sottoscrizione del contratto è avvenuta martedì 18 giugno.

Il compito principale della DMO sarà quello di lavorare in collaborazione con le parti interessate locali, istituzioni, a cominciare dal Comune, imprese, organizzazioni non governative e comunità, per migliorare l’attrattività e la competitività di Martina al fine di aumentare i flussi turistici.

Per sviluppare e migliorare l’offerta turistica di Martina e del suo territorio, la società collaborerà con gli operatori turistici locali per creare nuove esperienze, attrazioni e servizi che soddisfino le esigenze dei visitatori, promuoverà la cooperazione e la sinergia tra i vari attori, incoraggiando la creazione di reti e partnership che favoriscano lo sviluppo e la promozione della destinazione.

Inoltre, svilupperà campagne di marketing mirate con la partecipazione a fiere ed eventi e l’incremento della presenza sul web e sui social media.

