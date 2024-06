Taranto, in fiamme una scuola al quartiere Tamburi

Taranto – Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato al quartiere Tamburi, al plesso Vico di via Archimede. Non si registrano feriti. Le fiamme si sarebbero sviluppate all esterno, la guaina che riveste il tetto avrebbe preso fuoco, secondo una prima analisi. Sul posto i Vigili del Fuoco, Polizia di Stato e Carabinieri

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud.