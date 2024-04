Martina Franca: trovato morto in casa un uomo di 59 anni

Questa mattina un uomo di 59 anni, Salvatore Romano, è stato trovato morto in casa nella sua abitazione in via Saliscendi. Sul posto sono intervenute le squadre della Polizia Locale, allertati da alcuni conoscenti dell’uomo, e della Polizia di Stato. Per entrare nello stabile è stato necessario l’ausilio dei Vigili del Fuoco.

Prontamente è stato informato il pm di turno e atteso l’arrivo del medico legale.

Si tratterebbe di morte naturale, arresto cardiocircolatorio probabilmente un infarto. L’uomo viveva da solo e pare fosse morto da diversi giorni.

