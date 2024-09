Martina Franca: modifiche della viabilità al Pergolo per rendere le strade più sicure

Al fine di migliorare la viabilità al Pergolo, in concomitanza con la ripresa delle lezioni degli istituti scolastici della zona, la Giunta comunale ha dato indirizzo alla Polizia Locale di adottare i provvedimenti necessari per sperimentare una nuova regolamentazione della viabilità.

L’obiettivo della nuova e sperimentale regolamentazione è quello di migliorare il transito dei bus evitando l’interferenza con i veicoli privati, in particolare in corrispondenza degli incroci circostanti il PalaWojtyla.

Inoltre, per supportare la Polizia Locale nella successiva gestione della viabilità, la Giunta ha manifestato la volontà di avviare una collaborazione con le associazioni di volontariato presenti sul territorio per coinvolgerle in un’attività di presidio nei pressi degli edifici scolastici.

“Il nuovo assetto della viabilità sarà ulteriormente migliorato a conclusione dei lavori che interessano e che interesseranno tutta l’area del Pergolo”, ha evidenziato l’Assessore alla Viabilità Angelo Gianfrate.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author