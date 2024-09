Acciaierie d’Italia in AS: ripresa l’attività della flotta navale

Ottimizzazione delle attività logistiche per garantire efficienza, affidabilità e competitività della società sul mercato nazionale e internazionale. Questo l’obiettivo di Acciaierie d’Italia in AS che oggi annuncia il completamento di un primo fondamentale e importante tassello per il ripristino delle unità navali.

A comunicarlo, a nome dei Commissari Straordinari e del Direttore Generale di Acciaierie d’Italia in AS, è il Direttore della Logistica, Supply Chain e ADI Servizi Marittimi, Angelo Colucci.“La situazione che ci siamo trovati ad affrontare era molto critica. Tutte le cinque navi della flotta e le otto unità galleggianti erano contemporaneamente ferme e inattive a causa di mancata manutenzione e certificazioni di classe scadute. Abbiamo subito attivato un piano di ripristino mirato, con un focus prioritario sulle unità strategiche”, ha dichiarato Colucci.

E’ stata, infatti, avviata un’operazione di ripristino delle unità navali più strategiche, a partire dalla nave Gemma, che questa notte, ha ripreso la navigazione e le attività commerciali. La nave era rimasta bloccata a Singapore per oltre tre anni dal 2020. Il nome Gemma è ispirato alla stella binaria ad eclisse più luminosa della Costellazione della Corona Boreale, come tradizione per tutte le navi della flotta, che portano nomi legati a costellazioni o stelle.

Gemma, una nave VLOC (Very Large Ore Carrier) di 330 metri di lunghezza e 57 metri di larghezza, varata nel febbraio 2012, è tra le più grandi del mondo nella sua categoria. Dedicata al trasporto strategico di materie prime dal Brasile a Taranto, può trasportare fino a 315.000 tonnellate di minerale. Il suo arrivo a Taranto è previsto per novembre 2024.

Questa settimana riprenderà il mare anche la Ursa Minor, ammiraglia della flotta per il trasporto di prodotti finiti e semilavorati, con una capacità di 30.000 tonnellate. Dopo importanti lavori di manutenzione, la nave riprenderà le attività commerciali, trasportando semilavorati come coils dallo stabilimento di Taranto verso quelli del Nord Italia attraverso il porto di Genova.

Nel frattempo, la nave gemella Ursa Major entrerà in cantiere per lavori di manutenzione e riclassifica, con l’obiettivo di tornare operativa entro la fine dell’anno. Queste unità, Ursa Major e Ursa Minor, assicurano l’approvvigionamento autonomo degli stabilimenti di Genova, Novi e Racconigi, riducendo i rischi di ritardi e ottimizzando le giacenze, eliminando la dipendenza da armatori esterni e garantendo un vantaggio competitivo in termini di efficienza e controllo delle operazioni logistiche.

Il piano di ripartenza proseguirà con il riavvio delle unità di stazza minore, Corona Australe e Corona Boreale, in fase di richiesta di disarmo temporaneo nell’attesa dei necessari interventi di manutenzione.

“Il ripristino della nostra flotta navale rappresenta un passo fondamentale per il rafforzamento della competitività di Acciaierie d’Italia in AS. Questo risultato, frutto di un impegno costante e di una gestione oculata, ci permette di garantire efficienza operativa, autonomia logistica e un maggiore controllo sulla nostra supply chain. La ripresa delle attività delle nostre navi più strategiche non è solo un traguardo per l’azienda, ma anche un segnale della nostra determinazione nella realizzazione del Piano di Ripartenza, consapevoli che queste azioni rafforzeranno ulteriormente la posizione di Acciaierie d’Italia come leader del settore siderurgico”, dichiarano i Commissari Straordinari di Acciaierie d’Italia in AS, Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta e Davide Tabarelli.

