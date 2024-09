Martina, contro l’Acerrana non basta Russo: finisce 1-1

Il Martina non riesce a ritrovare il successo: dopo il ko subito domenica scorsa contro il Casarano, la squadra di mister Pizzulli impatta per 1-1 contro il Real Acerrana. I biancazzurri erano riusciti a sbloccare il punteggio al 36′ con Sante Russo, bravo a ribadire in rete un calcio di punizione parato dall’estremo difensore dei campani. Nella ripresa la rete di Esposito che, col destro, supera Figliola e sigla la rete dell’1-1, risultato finale dell’incontro. Domenica prossima si tornerà al Tursi contro il Costa d’Amalfi.

ACERRANA-MARTINA 1-1

MARCATORI: 36’ Russo, 54’ Esposito

Acerrana (4-3-3): Rendina; Mundula, Allegra, De Giorgi, Pelliccia (30’st Todisco); Esposito (34’st Saviano), Fabiano, Cuomo; Ndiaye (1’st Elefante), Samb, Laringe. A disp. Moccia, Caminiti, Fontana, Damiano, Barillari, Thiaw. All. Sannazzaro

Martina (4-2-3-1): Figliola; Tuccitto, De Angelis, Llanos, Carucci; Piarulli (36’st Mancini), Zenelaj; Vaticinio (16’st Marinelli), Silvestro (40’st Cafagna), Russo (34’st Resouf); La Monica (26’st Bolyki). A disp. Lotito, Lupo, Perrini, Cafagna, Maffei. All. Pizzulli

ARBITRO: Marco Aurisano di Campobasso

ASSISTENTI DI LINEA: Giuseppe Corona di Marsala e Alessandro Rallo di Marsala

AMMONITO: Allegra (A)

RECUPERO: 0’, 4’.

