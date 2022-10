Il Martina che non ti aspetti sbanca il Puttilli lasciandosi alle spalle un periodo negativo in termini di risultati. Battuta d’arresto inaspettata per il Barletta, che con questa sconfitta perde anche la vetta della classifica. Di Cristiano Ancora, sul finire del primo tempo, e di Pinto, allo scadere della seconda frazione, le reti che hanno deciso la sfida. (Pinto esulta nella foto Paolo Conserva/Asd Barletta) Di seguito, la sintesi: