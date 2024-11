Mario Turco chiede altri 30 milioni per i Giochi di Taranto

Nei giorni scorsi, il senatore Mario Turco (M5S) ha presentato in Senato tre emendamenti al Decreto Legge Fiscale, in connessione con la Legge di Bilancio, per ottenere ulteriori risorse a sostegno della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si terrà a Taranto nel 2026.

Turco sottolinea che l’organizzazione dell’evento è stata compromessa da ritardi e disorganizzazione, mettendo a rischio una significativa opportunità di sviluppo per la provincia tarantina.

Gli emendamenti proposti mirano a destinare complessivi 30 milioni di euro: 5 milioni per la riqualificazione e l’adeguamento degli impianti sportivi per atleti diversamente abili e associazioni sportive minori; altri 10 milioni dai Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) per interventi similari; e infine, 15 milioni per migliorare l’accessibilità del territorio tramite l’aeroporto Arlotta di Grottaglie, fondamentale per contrastare l’isolamento territoriale della provincia.

Turco lamenta anche l’inerzia del Governo Meloni su questioni infrastrutturali come il miglioramento della SS100, i collegamenti autostradali e ferroviari, e l’accesso agli aeroporti di Brindisi e Bari, necessità urgenti in vista dei Giochi.

