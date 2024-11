Scalera: ‘Urgenti soluzioni per parcheggi San Pio di Castellaneta’

Nella mattinata di venerdì 8 novembre, Antonio Paolo Scalera, consigliere regionale, vicepresidente della V Commissione e rappresentante de La Puglia Domani, si è recato all’ospedale San Pio di Castellaneta, riscontrando notevoli difficoltà nel trovare parcheggio.

“Ho avuto grande difficoltà a parcheggiare e, come me, tanti utenti, inclusi portatori di handicap, che hanno dovuto attendere a lungo prima che si liberasse un posto”, ha dichiarato Scalera. Il consigliere ha inoltre annunciato che nei prossimi giorni incontrerà la Direzione Strategica della ASL di Taranto per individuare insieme nuove aree da destinare a parcheggi, cercando di migliorare la situazione per i cittadini.

