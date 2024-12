Margherita di Savoia, controlli straordinari dei Carabinieri

MARGHERITA DI SAVOIA – Controlli straordinari sul territorio di Margherita di Savoia in vista delle festività natalizie. I Carabinieri intensificano l’attività nelle aree cittadine in concomitanza con l’entrata in vigore del nuovo codice della strada, ma anche e soprattutto per garantire maggiore sicurezza nelle ore nevralgiche per gli esercizi commerciali.

I Carabinieri di Barletta, in collaborazione con la Squadra Intervento Operativo dell’XI Reggimento di Bari e lo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, hanno identificato oltre 150 persone e 130 autovetture nel giro di pochi giorni. Numerosi anche i controlli per il rispetto delle misure di sicurezza tra arresti domiciliari e sorveglianze speciali. A ciò si sono aggiunte le sanzioni nel corso del servizio controlli al codice della strada: 30 multe ad autisti indisciplinati, 3 patenti ritirate e 2 veicoli sequestrati per mancanza di requisiti per la circolazione. Eseguite anche 15 perquisizioni personali e veicolari, durante le quali sono state segnalate 5 persone per uso personale di stupefacenti.

I controlli arrivano alla vigilia del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si riunirà mercoledì proprio a Margherita di Savoia. I commercianti, che chiedono maggiore sicurezza, chiuderanno le loro attività per un’ora in concomitanza con la riunione.

