Multiservice Andria, incontro plenario conviviale con i dipendenti

La Multiservice Andria, l’azienda in house del comune federiciano guidato dal sindaco Giovanna Bruno, festeggia il Natale incontrando dipendenti e collaboratori nel Chiostro di San Francesco. A tirare le fila della multiservizi andriese Antonio Griner, che nell’occasione ha tracciato un bilancio di questo nuovo corso dell’azienda. Non è mancato un momento conviviale, con l’amministratore delegato che ha donato ai dipendenti un piccolo omaggio di olio andriese, da lui stesso prodotto, come avveniva storicamente in questo periodo nella famiglie della città federiciana, rimarcando il senso di comunità che caratterizza l’azienda.

