Margherita di Savoia, 300mila euro per il dragaggio di Porto Canale

Il rilancio della pesca e il miglioramento dell’infrastruttura portuale della città è al centro dell’azione amministrativa del Sindaco di Margherita di Savoia Bernardo Lodispoto.

Con il completamento di un progetto finanziato tramite il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca le banchine portuali sono state adeguate agli standard europei mantenendo il numero di posti barca esistenti per i pescherecci e offrendo al comparto ittico una struttura moderna situata in una posizione strategica.

Tra le novità, l’inclusione di posti barca dedicati al carico e scarico del pescato che consentirà ai pescherecci in transito di ottimizzare i costi di trasporto, grazie alla vicinanza con le principali arterie stradali. “Si tratta di un intervento fondamentale – spiega con soddisfazione il Sindaco Lodispoto – per garantire una navigazione sicura nell’area di Porto Canale. È un’altra promessa mantenuta nei confronti della nostra cittadinanza e di un comparto tradizionalmente rilevante come quello della pesca. Da subito partiranno gli adempimenti per la gara d’appalto».

