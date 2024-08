Mare inquinato a Barletta, nuovi rilievi presso il Canale H

BARLETTA – Nuovo campionamento presso il canale H, lungo la litoranea di Ponente di Barletta. Dopo il riscontro ottenuto da Arpa, che ha confermato la balneabilità delle acque nel tratto di spiaggia libera, il comitato Operazione Aria Pulita non ci sta ed effettua nuovi rilievi tramite laboratori privati per accertare, invece, i dati ottenuti da Goletta Verde. Resta la polemica dopo il cartello con il quale l’associazione ambientalista sconsigliava la balneazione, seguito da uno striscione in risposta all’iniziativa.

Martedì mattina il campionamento effettuato dai tecnici di laboratorio, sia all’interno del canale sia nell’area immediatamente adiacente allo sbocco in mare. Risultati attesi nel corso della settimana.

