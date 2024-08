Bisceglie, investito da mezzo nettezza urbana: muore 78enne

BISCEGLIE – Tragedia nella mattinata di martedì a Bisceglie. Un uomo di 78 anni è morto dopo essere stato investito da un mezzo della nettezza urbana in piazza Vittorio Emanuele, nel pieno centro cittadino.

L’episodio sarebbe avvenuto nei pressi dei bagni pubblici, con il camion della raccolta rifiuti che ha colpito l’anziano di passaggio nell’area. Soccorsi immediatamente allertati dai passanti, ma inutili per la vittima, che sarebbe deceduta sul colpo a seguito dell’impatto. Sotto shock il conducente del veicolo, che avrebbe effettuato la retromarcia senza rendersi conto del transito dell’uomo alle sue spalle.

Sul posto i Carabinieri e la Polizia Locale per accertare la dinamica dell’accaduto, attesa anche per l’arrivo del medico legale per il primo esame esterno.

