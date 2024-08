Mare inquinato a Barletta, Legambiente chiede collaborazione

BARLETTA – Nessun conflitto con Arpa, ma soltanto la volontà di contribuire alla risoluzione del problema. Nuovo capitolo della questione inquinamento nel mare di Barletta, dopo i rilievi iniziali di Goletta Verde, quelli di Arpa ad inizio agosto e gli ultimi, martedì mattina presso il Canale H, di un laboratorio privato incaricato dal comitato Operazione Aria Pulita. Legambiente commenta le ultime evoluzioni dopo i risultati dei campionamenti, effettuati in punti diversi e a profondità differenti nella stessa area, sottolineando come proprio Arpa, dal 2018, avesse già sollevato la problematica in quel tratto di spiaggia.

I risultati dei rilievi vanno letti in continuità e non in contrasto. Lo scontro con l’amministrazione comunale, secondo l’associazione ambientalista, distrae dalla risoluzione della problematica.

