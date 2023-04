MADRID – Per Antonella Palmisano e Massimo Stano, i due campioni olimpici in carica della 20 chilometri, e’ tempo di rimettersi in ‘marcia’. Domenica a Madrid i due marciatori

azzurri saranno in gara in una 10 km su strada. Per ‘Nelly’ Palmisano si tratta di un ritorno alle competizioni dopo quasi 21 mesi: infatti, nel 2022, a seguito di una serie di guai fisici, non ha gareggiato. Per Stano, invece, la stagione scorsa è stata ottima perché coronata con il titolo mondiale su una

distanza nuova, la 35 km. Stano, ai prossimi Mondiali di Budapest, (19-27 agosto) ha intenzione di doppiare 20 e 35 km. Come sempre, Palmisano e Stano stanno costruendo la preparazione nella loro sede abituale di allenamento ad Ostia.

(Foto Fidal)

