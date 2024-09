Manovra 2025, le richieste dei partiti

Roma – Sostenere più possibile le famiglie e il ceto medio. Spingere alla natalità e alla base di tutto confermare il taglio del cuneo fiscale. Da queste priorità parte la manovra finanziaria del Governo che guarda anche al mondo della scuola. Quantificare le risorse sarà comunque il primo passo per capire come muoversi e far fronte anche alle richieste dei partiti. Per le opposizioni non c’è una visione chiara da parte del Governo e a risentirne saranno soprattutto le regioni del Sud

