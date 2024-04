Manduria vince, ma l’Ugento cancella i playoff e va in finale

Il Manduria vince a Otranto, ma non basta: l’Ugento cancella i playoff e vola in finale I biancoverdi battono l’Otranto 2-0 con Castro e Cavaliere e chiudono al secondo posto la regular season. I playoff non si disputeranno, in virtù della contestuale vittoria dell’Ugento per 3-0 contro il Novoli: i giallorossi staccano il Manduria di nove punti e si regalano la finalissima con il girone A.

L’ultima giornata della regular season si giocava su due campi per decretare l’eventuale possibilità di disputare i playoff. A Otranto e Ugento non si schiodano i parziali alla fine dei primi 45 minuti e le emozioni viaggiano con grande equilibrio per metà gara. In avvio di ripresa la sblocca il Manduria al comunale di Otranto: è Adrian Castro a portare in vantaggio i biancoverdi su calcio di rigore, al minuto 48. Poi nel finale del secondo tempo raddoppia Davide Cavaliere.

Ma il quadro cambia completamente a Ugento, dove i padroni di casa passano in vantaggio prima con Bernaola, poi Ruiz raddoppia e nel finale Vargas fa 3-0. Tris che chiude i giochi del girone B di Eccellenza: i salentini cancellano i playoff e si regalano la finalissima con il girone A.

Il Manduria termina al secondo posto del girone con 48 punti, a nove lunghezze di distacco dall’Ugento. La forbice è troppo ampia e non permette di disputare le fasi finali ai biancoverdi che salutano anticipatamente la stagione 2023/2024.

