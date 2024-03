Manduria, si dimette Paola Vella: ‘Non condivido l’esonero di Salvadore’

Nuovo scossone in casa Manduria: dopo l’esonero a sorpresa di mister Salvadore, sono giunte le dimissioni del direttore generale Paola Vella: ‘Comunico, in considerazione delle ultime decisioni della Società, le mie imminenti e irrevocabili dimissioni da Direttore Generale. Il mio tempo a Manduria si è concluso con l’esonero di Mister Andrea Salvadore. Lo dico a malincuore ma è un atto doveroso QUALE conseguenza di una decisione tecnica societaria NON CONDIVISA DALLA SOTTOSCRITTA. Ringrazio tutto lo staff medico-sanitario, tutti i dirigenti e i meravigliosi tifosi a cui mi lega una sincera E DISINTERESSATA amicizia.

Non posso che augurare alla città di Manduria ED A TUTTI GLI APPASSIONATI BIANCOVERDI i migliori traguardi sportivi’.

