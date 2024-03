Manduria, esonerato Salvadore: in arrivo Alessandro Carrozza

Adesso è ufficiale: Andrea Salvadore non è più l’allenatore del Manduria. Come anticipato da Antenna Sud il tecnico è stato esonerato dopo la sconfitta col Massara: “In data odierna, si separano le strade tra l’allenatore della prima squadra Andrea Salvadore e l’Ug Manduria Sport. Al tecnico vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrata durante il periodo di lavoro con la società. Augurandogli le migliori fortune per il futuro professionale. Nelle prossime ore, sarà annunciato il nome del sostituto che dirigerà l’allenamento di rifinitura già nella giornata di domani”. Sempre secondo quanto appreso da Antenna Sud il sostituto potrebbe essere l’ex Gallipoli Alessandro Carrozza.

