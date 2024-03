Manduria: Possibile separazione con mister Salvadore, si pensa già al sostituto

Nuovo colpo di scena in casa Manduria. Secondo notizia raccolte dalla redazione di Antenna Sud sarebbe imminente il divorzio con l’allenatore Andrea Salvadore. La società, infatti, non avrebbe gradito la sconfitta col Manduria mettendo in discussione l’operato del tecnico. Tutto questo a poche ore dall’attesissima gara valevole per i quarti di finale della Coppa Italia contro il Paternò. In caso di esonero o risoluzione contrattuale, il Manduria starebbe pensando all’ex Gallipoli Alessandro Carrozza.

