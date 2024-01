Manduria, aria tesissima: a rischio anche la finale di Coppa

Aria tesissima a Manduria dopo la sconfitta interna patita contro il Novoli. La contestazione di una parte di tifoseria biancoverde all’indirizzo della società non è andata giù al presidente Vinci che, nell’immediato post-gara, con un comunicato su Facebook, ha annunciato il suo disimpegno immediato: «Dimissioni in blocco mie e di tutto il gruppo dirigenziale».

A mandare su tutte le furie il numero uno del Manduria sarebbero state alcune offese nei confronti della sua persona e della sua famiglia e adesso, in casa messapica, il timore che la stagione fin qui esaltante si trasformi in un incubo è elevato. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, la società starebbe valutando anche la possibilità di non presentarsi domenica in campo a Galatina per l’andata della finale di Coppa Italia contro il Molfetta. Seguiranno aggiornamenti.

