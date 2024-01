Serie B: Puscas verso Bari, il Genoa cerca il sostituto

Gheorge Puscas diventerà presto un giocatore del Bari. L’attaccante rumeno, che deve conquistarsi l’Europeo con la sua nazionale, terminerà la stagione in Puglia. Da definire ancora la formula, che sarà un prestito con diritto o obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. L’attaccante ha preferito Bari a La Spezia, dove c’è una situazione di classifica preoccupante. I rossoblù adesso dovranno trovare un sostituto per dare il via libera all’operazione, che si farà comunque entro questa settimana.

