FOGGIA – Settembre in provincia di Foggia fa l’esordio con forti temporali che colpiscono soprattutto il versante settentrionale del Gargano. Nubifragi si sono abbattuti nel pomeriggio di oggi tra Rodi, Peschici e Vieste dove non sono mancati i disagi. Strade allagate e detriti lungo alcune arterie provinciali con l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei volontari della Protezione civile per il ripristino della viabilità.In particolar modo a Vieste dove in pochi minuti sono caduti oltre 55 mm di acqua allaganti intere zone della città .