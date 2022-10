Archiviata la fase di caldo con l’ottobrata, torna sull’Italia il maltempo. Secondo le previsioni meteo , lunedì 10 ottobre, ci saranno piogge e temporali su gran parte della Penisola. Per questo, la Protezione civile ha deciso di diramare un avviso di allerta meteo gialla su ben 10 regioni per temporali, a cui se ne aggiungono anche altre con rischio di idraulico ed idrogeologico.Si tratta di Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria. A queste si aggiunge la Campania per rischio idrogeologico.