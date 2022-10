Due incendi nella notte hanno tenuto impegnati i Vigili del Fuoco del comando provinciale, entrambi si sono registrati a Lecce.

Il primo episodio risale a poco prima dell’una. Una squadra dei caschi rossi è intervenuto in via Vanvitelli per domare un incendio che stava interessando un appartamento. Le fiamme avevano avvolto una camera e una cucina. La copertura composta in pannelli coibentati ha subito anch’essa dei danni. Per tale motivo è stato vietato l’accesso ai locali. Le cause che hanno generato il rogo sono in fase di accertamento.



Un’ora più tardi i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Leonardo Prato per un incendio che stava interessando i gazebo di un locale commerciale. Dai gazebo posti nel giardino retrostante del locale si erano sviluppate delle fiamme che hanno interessato altre proprietà. Si tratta di un garage che aveva il suo ingresso in via Leonardo Prato e in uso al politico Dario Stefano e due bagni di un affittacamere. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.