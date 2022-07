A causa del peggioramento delle condizioni meteo attese da stasera, la Protezione civile regionale ha diramato un messaggio di allerta arancione su tutta la Puglia, fatta eccezione per il Salento in cui l’allerta è gialla, dalle ore 20 di oggi e per le successive 24 ore. Sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno persistenti sulla Puglia centrosettentrionale. Previste anche grandinate e forti raffiche di vento.