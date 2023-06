Maltempo: in Basilicata domani 15/06 allerta arancione

La Protezione civile ha diramato per domani, giovedì 15 giugno 2023, un’ allerta di colore arancione per rischio idrogeologico per temporali e idrogeologico su tutta la regione Basilicata.

Il Comune di Potenza, in una nota, riporta testualmente.

“La Protezione civile comunale, recependo la comunicazione diffusa dalla Protezione civile nazionale e quella regionale, essendo stata diramata l’allerta GIALLA per rischio idrico e ARANCIONE per rischio idrogeologico, a cominciare dalle prossime ore, per la serata, la notte di oggi e la giornata di domani, 14 e 15 giugno 2023, invita la cittadinanza a porre particolare attenzione nell’attraversare tutte le zone a rischio in caso di forti precipitazioni, sottopassi, zone prossime ai corsi d’acqua, scarpate e parte bassa della città di Potenza“.

