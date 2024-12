Maltempo, il Natale più freddo da 38 anni

PUGLIA – È arrivata la prima neve in Puglia con località innevate in Capitanata come San Marco in Lamis. Non solo neve ma anche vento di burrasca e proprio nel foggiano ci sono diversi danni da maltempo con alberi e cartelloni pubblicitari divelti e nel giro di un’ora sono stati necessari circa dieci interventi dei vigili del fuoco. Attesa neve anche nella zona del Gargano, del Subappennino Dauno, sulla Murgia ma anche la valle d’Itria. Sarà il Natale più freddo degli ultimi 38 anni a causa della bassa pressione proveniente dall’Artico e che sta raggiungendo in queste ore le regioni meridionali portando un drastico calo delle temperature e nevicate fino ai 400 metri sul mare e così dopo diversi anni di festività natalizie miti e gradevoli, quest’anno in molte città del sud si prevedono massime che difficilmente supereranno i 6 o gli 8 gradi e in collina nella notte la temperatura scenderà sotto lo zero. A Bari potrebbero verificarsi fenomeni di neve mista a pioggia ma le raffiche di vento soffieranno fino ai 60/70 km orari in alcune aree costiere rendendo il clima ancora più rigido.

