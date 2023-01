POTENZA – Il Prefetto di Potenza, S.E. Michele Campanaro, ha convocato in Prefettura il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Sul tavolo dell’organo di sicurezza, le iniziative di contrasto al fenomeno della “malamovida” e le attività da mettere in campo sinergicamente per la prevenzione del disagio giovanile.

