Lunga coda sulla Statale 7 per incidente: Polizia crea varco per donna incinta (VIDEO)

GROTTAGLIE- Una lunga coda di veicoli si è creata a causa di un incidente stradale senza gravi conseguenze, sulla Statale 7 che collega Brindisi a Taranto, subito dopo lo svincolo per Grottaglie in direzione del capoluogo ionico. Disagi per molti automobilisti in transito costretti ad attendere la conclusione delle operazioni di messa in sicurezza dell’asfalto sul quale si era riversato del liquido lubrificante, e’ stato necessario attendere l’arrivo degli operatori dell’Anas. Traffico paralizzato poco prima di mezzanotte, sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia di Stato del Commissariato della città delle ceramiche. Illesa la donna che si trovava alla guida di una Ford Fiesta di colore bianco che per cause da accertare si è schiantata contro il guardrail fermandosi proprio al centro della carreggiata. Tra le persone nelle auto in coda c’era anche una donna incinta che doveva raggiungere l’ospedale di Taranto. Grazie all’intervento dei poliziotti e’ stato possibile creare un varco nell’ingorgo per consentire il passaggio della vettura con la donna in procinto di partorire.

Qui sotto il video della lunga coda e del luogo del sinistro



Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author