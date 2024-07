Francavilla, spaccio di cocaina: 12 condanne in abbreviato

La giustizia presenta il conto contro la presunta organizzazione di spacciatori che trafficavano soprattutto cocaina, ma anche hascisc e marijuana, tra Francavilla Fontana e i comuni vicini: 75 anni di carcere, rispetto ai 120 richiesti dalla pubblica accusa, sono stati inflitti dalla gup del Tribunale di Lecce, Anna Paola Capano, nel processo con rito abbreviato a 12 imputati per l’operazione “Bamba”, effettuata poco più di un anno fa dai carabinieri sotto la direzione della DDA di Lecce.

Queste le pene inflitte. Quattordici anni e due mesi al “capo” Giuseppe Candita, Dieci anni e due mesi a Daniele Di Palmo, Sette anni e due mesi di carcere a Cosimo Ammaturo, sette anni e mezzo a Lorenzo Chionna, due anni e otto mesi a Marco Balestra, due anni e sei mesi a Cosimo Candita, un anno e qattro mesi a Mario Candita, quattro anni e due mesi a Stefano Conte, quattro anni e nove mesi a Alessia Letizia, quattro anni e otto mesi a Antonio Ribezzo, quattro anni e dieci mesi a Pietro Ruggiero, dieci anni e dieci mesi a Giosuè Siena. Assoluzioni soltanto in relazione ad alcuni dei capi d’imputazione per Ammaturo, Giuseppe e Mario Candita, Chionna, Conte, Di Palmo, Letizia e Ruggiero.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author