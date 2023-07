Sembrano due enormi croci celtiche, anzi no: sono proprio due enormi croci celtiche. Sono disegnate in un campo agricolo ai piedi del belvedere di Locorotondo; erano visibili dall’affaccio sulla Valle d’Itria che viene conosciuto anche come “lungomare di Locorotondo”.

La foto è stata pubblicata nella serata di ieri dal giornale locale “Paese Vivrai” e immediatamente è diventata virale, prima che – stando a quanto riportato dal giornale – i proprietari del terreno, ignari e sconcertati per l’accaduto, provvedessero immediatamente a cancellare quei simboli arando l’intero fondo.

Questa mattina Antenna Sud ha contattato il sindaco di Locorotondo, Antonio Bufano, il quale ha reso noto che sta approfondendo l’intera vicenda.

Locorotondo, in questi anni, è passata spesso alla cronaca per via della presenza nella propria toponomastica di strade intitolate a personaggi riconducibili all’epoca fascista, tanto che la questione è stata spesso argomento di discussione all’interno del Consiglio comunale.

