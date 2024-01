TARANTO – Lo stadio “R. Paradiso” della borgata tarantina di Talsano non ha l’agibilità per gli spalti e così, ormai da mesi, la gente non può accedere per seguire le manifestazioni sportive ospitate dalla struttura.

Domenica mattina sit in di protesta organizzato dal circolo PD di Talsano

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp