Maruggio, rapina ad agricoltore: denunciati i presunti autori

MARUGGIO – Denunciati i presunti autori di una rapina impropria e furto di olive in un fondo agricolo.

Le indagini dei Carabinieri di Maruggio, nel tarantino, hanno portato alla denuncia di due 27enni di Sava, presunti responsabili di rapina impropria e furto.

Gli stessi avrebbero rubato, da un uliveto di Manduria, tre quintali di olive, per poi, una volta sorpresi dal proprietario del fondo, usato violenza nei suoi confronti, spingendolo, per guadagnarsi la fuga.

La vittima, un pensionato di Maruggio, aveva poi denunciato l’accaduto alla Caserma dei Carabinieri del proprio paese. Le successive indagini, consistite in escussioni testimoniali, individuazioni fotografiche, nonché in accertamenti alla Banca Dati delle Forze di Polizia, hanno consentito di identificare, poi, i presunti autori.

L’Arma ha, già da tempo, intensificato in tutta la provincia le proprie attività preventive, con lo scopo di impedire che possano esser commessi tali reati. In particolare, ogni giorno, vengono effettuate perlustrazioni del territorio anche nelle aree rurali, dedicate a colture tipiche del territorio.

Sia fatta salva la sua presunzione di innocenza, fino a sentenza definitiva, dei due indagati.

