Un incendio è divampato in tarda mattinata in una casa colonica a Merine, frazione di Lizzanello, in Salento. Il rogo sulle cui cause sono in corso verifiche, sarebbe partito dalla tettoria dov’erano installati pannelli fotovoltaici. Ha interessato un quadro elettrico, l’armadio che contiene il sistema di accumulo dell’acqua sanitaria e la tettoia che fungeva da riparo. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere l’area interessata dalla fiamme. Nessuno è rimasto ferito. L’opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni a persone e cose.

