Taranto: Mezzo chilo di cocaina in auto, arrestato

Nei giorni scorsi, sono stati intensificati i controlli da parte delle pattuglie della Polizia di Stato, soprattutto di quelli in borghese, al fine di contrastare fenomeni di illegalità e di spaccio di stupefacenti.

Particolarmente incisiva è l’attività nel centro cittadino: in tale contesto, nel pomeriggio di ieri, transitando in via Umbria, i Falchi della Squadra mobile hanno bloccato un giovane tarantino di 34 anni, che, appena fermato, ha mostrato segni di nervosismo, consegnando spontaneamente agli agenti intervenuti due dosi di cocainache custodiva nel giubbotto.

La perquisizione personale ha permesso di recuperare un telefono cellulare, due Sim-card ancora imbustate e due chiavi per auto.

I Falchi hanno diretto poi le loro attenzioni all’autovettura del soggetto, una Lancia Y, parcheggiata nelle immediate vicinanze di un bar dove il soggetto si stava recando.

Sotto i due sentili anteriori, sono stati recuperati due involucri contenti cocaina del peso di circa 200 grammi ciascuno ed un terzo più piccolo del peso di circa 20 grammi.

È stato poi trovato nel portabagagli un altro sacchetto di plastica con circa 85 grammi della stessa sostanza stupefacente recuperata poco prima.

Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il 34enne è stato tratto in arresto quale presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed accompagnato presso la locale Casa Circondariale.

La cocaina per un peso complessivo di più di mezzo chilo è stata posta sotto sequestro. Il valore sul mercato della sostanza è di circa 40mila euro, senza tenere conto di ulteriori eventuali alterazioni.

Condividi su...



Linkedin

email