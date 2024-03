L’ex Starita sulla strada del Monopoli

Servirà un’impresa al Monopoli per conquistare il sesto risultato utile consecutivo. Sul cammino della formazione allenata da Roberto Taurino, sabato 23 marzo alle ore 14 allo stadio Vigorito, ci sarà il Benevento di Ernesto Starita, formazione che conta il miglior rendimento negli ultimi due mesi. La formazione allenata da Gaetano Auteri non perde da 13 gare, da quello 0-4 interno contro il Catania che costò la panchina a mister Andreoletti. Dal momento dell’arrivo del tecnico ex Bari e Matera, che solo lo scorso anno non aveva raccolto i frutti sperati a Messina, la squadra ha cambiato marcia, portando a casa nove vittorie e quattro pareggi e restando in scia della capolista Juve Stabia, ora prima a +6 dopo il successo conquistato sul campo del Giugliano e il contemporaneo ko della Juve Stabia sul campo del Foggia. Da valutare le condizioni di Zaccaria Hamlili, non convocato per la sfida alla Turris e di Fazio, che ha già messo nel mirino la gara interna contro il Sorrento di sabato 30 marzo. Torneranno dalla squalifica, invece, Ferrini e Iaccarino, che daranno a Taurino un’alternativa in più in difesa e a centrocampo. Dall’altra parte da tenere particolarmente sott’occhio l’ex della gara, che con il Benevento sta giocando da ala e ha segnato una volta nelle nove partite disputate. Sarà gara da ex anche per Carlo De Risio, che ha vestito da giovanissimo la casacca dei sanniti, raccogliendo 29 presenze tra il 2010 e il 2014.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author